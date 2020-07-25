شرطة دبي تكرم موظفة لجهودها طوال 25 عاماً في دعم المدمنين

المصدر: البيان الإلكتروني

كرّم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، بحضور العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعقيد عبد الله الخياط، مدير مركز حماية الدولي، وعدد من الموظفين من الإدارة العامة، الموظفة أمل الفقاعي، بعد فترة عطاء دامت أكثر من 25 عاماً، استطاعت خلالها تحقيق إنجازات عدة تمثلت في معالجة حالات كثيرة لمدمنين للمخدرات، وإدخالهم في برامج ومشاريع تأهيلية، وتسهيل حصولهم على وظائف، ومتابعتهم بعد علاجهم حتى لا يعودوا إلى آفة المخدرات، إضافة إلى زيارات ميدانية لأسر المدمنين.

ويأتي التكريم في إطار شكر وتقدير قطاع البحث الجنائي للمورد البشري نظير إخلاصهم العمل بكل أمانة وجهد، وتطبيقاً لمنهجية التكريم والتقدير التي تتبعها القيادة العامة لشرطة دبي لتكريم منتسبيها.

ووجّه اللواء المنصوري شكره للموظفة أمل عبد الرحمن الفقاعي خلال تسلمها شهادة تقدير وهدية عينية، على جهودها وتفانيها في العمل أثناء مسيرتها الحافلة بالعطاء والإنجازات، مشيراً إلى أن الفقاعي تميزت بإخلاصها وولائها وكفاءتها في العمل، داعياً العاملين إلى أن يحذوا حذوها، ويسيروا على خطاها.

وأضاف: "من الواجب علينا احترام الموظفين وتقديرهم على الجهود التي بذلوها خلال فترة خدمتهم الطويلة، فشرطة دبي لا تنسى أبداً الخدمات الجليلة التي قدموها خلال سنوات خدمتهم"، متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح في حياتها".

من جانبها، أعربت الفقاعي عن بالغ شكرها وامتنانها لمساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي على هذا التكريم، وعلى دوره المستمر في تقدير عطاءات وإنجازات العاملين في قطاع البحث الجنائي، متمنية لشرطة دبي دوام التقدم والازدهار.

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