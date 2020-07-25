محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 203 من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية في دبي

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 203 من نزلاء من المنشآت العقابية والإصلاحية في دبي، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وأوضح سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أن أمر الإفراج الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يأتي في إطار حرص سموه على إدخال السرور والبهجة على قلوب كافة أفراد المجتمع في مختلف المناسبات الدينية والوطنية، حتى وإن كان هناك من حاد عن الطريق القويم، وذلك سعياً من سموه في مثل هذه المناسبات أن يفتح نافذة أمل جديدة أمام أناس ندموا على ما اقترفوه من أخطاء في حق أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم، ليعاودوا حياتهم كأشخاص أسوياء في إطار احترام القانون والامتثال الكامل لأحكامه، وليكونوا على قدر الثقة الممنوحة لهم للانخراط مرة أخرى في المجتمع.



وأكد سعادته أن النيابة العامة ستتخذ على الفور كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي للإفراج عن المشمولين بالعفو لتمكينهم من العودة إلى بيوتهم والانضمام إلى أسرهم وذويهم خلال عيد الأضحى المبارك.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز