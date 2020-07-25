محمد بن راشد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس تركمانستان

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اتصالاً هاتفياً من قربان قولي بيردي محمدوف، رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة.

وجرى خلال الاتصال بحث السبل الكفيلة بتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والوصول بها إلى مستويات أرحب، بما يحقق رغبة قيادتي البلدين الصديقين والمصالح العليا لشعبيهما.

وأعرب قربان قولي بيردي محمدوف عن تمنياته بدوام الصحة والسعادة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولشعب الإمارات مزيداً من التقدم والنماء.

بدوره، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تمنياته بموفور الصحة والعافية لرئيس جمهورية تركمانستان، وللشعب التركماني الصديق اطراد الرخاء والازدهار.

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