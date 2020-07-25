حمدان بن محمد يطلق برنامج الاقتصاديين الشباب

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي برنامج الاقتصاديين الشباب من خلال المؤسسة الاتحادية للشباب بالشراكة مع نخبة من المؤسسات.

وأضاف سموه على حسابه في "تويتر" : "نريد أن نؤهل قيادات وطنية قادرة على تحقيق المراتب الأولى اقتصاديا وأدعو شبابنا المبدع في المجال الاقتصادي لترشيح أنفسهم؛ وسيتم اختيار الأكفأ من بينهم."

وقال سموه "تعلمت من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن الرهان على الشباب يربح دائما، وأن الاقتصاد كالشباب متغير ومتجدد، فنجاح الشباب رفعة لاقتصاد الأوطان، ونجاح اقتصاد الوطن دعم لشبابه.. برنامج الاقتصاديين الشباب سيساهم في بناء قدرات الموهوبين من شبابنا وسيستثمر في طاقاتهم ومهاراتهم."

#حمدان_بن_محمد : أطلقنا اليوم #برنامج_الاقتصاديين_الشباب من خلال #المؤسسة_الاتحادية_للشباب بالشراكة مع نخبة من المؤسسات..نريد أن نؤهل قيادات وطنية قادرة على تحقيق المراتب الأولى اقتصاديا..وأدعو شبابنا المبدع في المجال الاقتصادي لترشيح أنفسهم؛ وسيتم اختيار الأكفأ من بينهم. pic.twitter.com/4QO0fddheg — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 25, 2020

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