شرطة رأس الخيمة تحصل على جائزة الجهة الحكومية الرائدة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن وزارة الداخلية برؤية ودعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تحرص على تعزيز سمعتها الدولية في الريادة والتميز وتحقيق المبادرات المعلنة ضمن الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، عن طريق إثراء عمل الأجهزة الشرطية في عملها في تعزيز الأمن والاستقرار عبر مبادرات تقنية هدفها الأساسي دعم جهود التطوير والتحديث والحفاظ على الصدارة الإقليمية.

جاء ذلك خلال كلمته التي القاها، بمناسبة حصول القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، على جائزة الجهة الحكومية الرائدة، ضمن برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي والتي تضم نخبة من المشاركات الحكومية والفردية، تم تقييمها وفقاً لعدد من معايير منظومة التميز الحكومي.

وأوضح اللواء علي بن علوان النعيمي أن فوز شرطة رأس الخيمة بجائزة الجهة الحكومية الرائدة، ضمن برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، يعد فخراً ووساماً مشرفاً لنا في شرطة رأس الخيمة، بفضل تضافر جهود جميع وحدات وإدارات شرطة رأس الخيمة في تعزيز الأمن والأمان.

وأضاف: ولولا حرص كافة منتسبينا على رفع مؤشر الشعور بالأمن والأمان على مستوى الإمارة، لما تم تحقيق هذا الفوز المشرف من بين (18) جهة منافسة.

وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة حريصة على استدامة تبني أفضل التطبيقات والتقنيات المستحدثة والذكية، سعياً لتعزيز رضا المتعاملين وتقديم خدمات ذات جودة عالية، من خلال تبني استراتيجيات التميز والإبداع ضمن بيئة العمل الشرطي، التي تعد ركيزة رئيسية في الارتقاء بالعمل المؤسسي، من خلال مضاعفة الجهود والارتقاء بالعمل المتميز وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

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