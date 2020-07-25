موارد الشارقة تعلن عن عطلة عيد الأضحى المبارك

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن عطلة يوم عرفه وعيد الأضحى المبارك لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة تبدأ اعتباراً من يوم الخميس تاريخ 9 من ذي الحجة 1441هـ الموافق 30 / يوليو/ 2020 ولغاية يوم الأحد 12 ذي الحجة 1441هـ الموافق 2 / أغسطس 2020م على أن يستأنف الدوام الرسمي في يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020م.

وبهذه المناسبة السعيدة رفع الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، ولسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

كما هنأ إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة والأمتين العربية والإسلامية عامة، سائلاً الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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