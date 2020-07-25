تجارب جديدة في الإمارات للمرحلة 3 من اللقاح غير النشط لـ«كورونا»

المصدر: أبوظبي- وام

أجرت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بإشراف دائرة الصحة في أبوظبي، وبالتعاون مع شركة «جي 42 للرعاية الصحية» إحدى الشركات التابعة لمجموعة «جي 42» و شركة (سينوفارم سي إن بي جي) تجارب جديدة للمرحلة الثالثة من اللقاح غير النشط لوباء «كوفيد 19»، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة والتزامها بالتغلب على هذا الوباء العالمي.

وتأتي التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل نتيجة جهود التعاون الدولية التي تحتضنها أبوظبي في إطار التزام حكومة الإمارات والهيئات الصحية بإيجاد علاج لأكبر تحد شهدته البشرية في القرن الواحد والعشرين.وقال الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة أبوظبي بالإنابة: «إن تنوّع الجنسيات في وطن الإنسانية دولة الإمارات كان سبباً لأن تكون المكان الأمثل لإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، فضلاً عن الدور الكبير الذي تقوم به قيادتنا الحكيمة وجهودها في التصدي لفيروس (كوفيد 19) في مختلف دول العالم».

وأشاد بالتعاون الكبير والإقبال على المشاركة في التطوع من عدد كبير من المواطنين والمقيمين، فاليوم تقدم عدد من المتطوعين لأكثر من 20 جنسية، الأمر الذي سيساهم في تعزيز هذه التجارب وجدوى تطبيق اللقاح.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نوال الكعبي المدير الطبي التنفيذي في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة «صحة» ورئيسة اللجنة الوطنية السريرية لمرض (كوفيد19)، حرص القيادة الرشيدة على تقديم الدعم الصحي لجميع أفراد المجتمع، وبذل الجهود من أجل توفير اللقاح اللازم لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، داعية كل من يقيم على أرض الإمارات الطيبة للتطوع والمشاركة من أجل الإنسانية في هذه التجارب السريرية التي سيكون لها دور مهم في الوصول إلى النتائج المرجوة لإثبات سلامة وفاعلية اللقاح ليضاف إلى سجل تاريخ إنجازات دولة الإمارات ومساهماتها البارزة في المجال الصحي على مستوى العالم.

وقالت، إن «صحة» وفرت عدداً من الممارسين الصحيين المتخصصين لديها للإشراف على هذه التجارب، وخصصت عدة مراكز لإتمام التجارب على المتطوعين الذين سجلوا أسماءهم ومن مختلف الجنسيات المقيمة في دولة الإمارات يتقدمهم أبناء الإمارات من الجنسين.

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تتزايد أعداد المسجلين للمشاركة في التجارب السريرية يوماً بعد يوم، حيث وصلت إلى 10 آلاف متطوع والأمر متاح لمن يرغب في التطوع للتسجيل عبر الرابط المخصص لذلك وهو ( www.4humanity.ae)، حيث يتم إعطاء المتطوع التطعيم الخاص غير النشط لـ(كوفيد 19) ومن ثم تتم متابعته باستمرار لبحث النتائج.

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