السفارة السودانية تجدد جوازات سفر جاليتها مجاناً

المصدر: أبوظبي- موفق محمد

دعت السفارة السودانية في أبوظبي، كافة أفراد الجالية السودانية المقيمة في دولة الإمارات، إلى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لجائحة «كورونا» وعدم التزاحم أمام مقرها خلال فترة تجديد جوازات السفر المجانية التي أعلنت عنها، موضحة في الوقت نفسه أنها وفرت 4 فترات مختلفة على مدى يومين لتقديم الخدمة.وتفصيلاً، فقد باشرت السفارة السوداني في أبوظبي، أمس، في إجراءات تجديد جوازات أبناء الجالية السودانية المنتهية مدة سريانها منذ الـ 16 من مارس الماضي وحتى نهاية العام، وذلك بعد أن أعلنت السفارة عن وصول أختام تجديد جوازات السفر.

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