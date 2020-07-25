«شؤون الأسرة» تنظم جلسة «الإعلام التربوي»

المصدر: الشارقة - وام

نظم المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، جلسة بعنوان «الإعلام التربوي.. بين الواقع والطموح»، وذلك عبر برنامج «زووم».

واستضافت الجلسة الدكتور محمد المسعودي أكاديمي وكاتب في المجال التربوي والإعلامية عائشة عبد الرحمن، وأدارت الجلسة صالحة غابش، رئيس المكتب الثقافي والإعلامي. وطرحت الجلسة عدة محاور منها.. ما مدى تأثير الإعلام التربوي في ظل تعاظم شأن مواقع التواصل الاجتماعي؟. وما هي الوسائل المتاحة لمواجهة الاستخدام السلبي وسائل التواصل الاجتماعي اليوم من قبل الأطفال والمراهقين، وكيف يمكننا الخروج بالإعلام التربوي من الجانب النظري للتطبيق العملي الفعال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز