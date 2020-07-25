شرطة الشارقة تناقش تأثير العنف الأسري

المصدر: الشارقة – البيان

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع مجلس أولياء أمور الطلبة بالشارقة، محاضرة افتراضية بعنوان (العنف الأسري وتأثيره على السلوك الطلابي) ضمن مبادرة «وعيكم يحمي أبناءكم»، وذلك تجسيداً للدور المجتمعي المنوط بالقيادة العامة لشرطة الشارقة ومسؤولياتها تجاه مكافحة الظواهر السلبية، ودرء مخاطرها.

وتناولت المحاضرة التي قدمها الرائد مانع هلال النقبي، مدير فرع التوعية وحماية الأسرة بإدارة الشرطة المجتمعية بالشارقة، والتي جاءت تحت عنوان (العنف الأسري وتأثيره على السلوك الطلابي) 5 محاور، ناقش المحور الأول أنواع العنف الأسري، بكافة صوره كالعنف الجسدي، بالإضافة إلى العنف المادي، والنفسي، أما المحور الثاني فقد تناول دوافع العنف الأسري، وقدم المحور الثالث تعريفاً لضحايا العنف الأسري، واستعرض المحور الرابع أساليب علاج العنف الأسري، أما المحور الخامس فقد تطرق إلى الآثار السلبية للعنف الأسري المتمثل في إلحاق الأذى وتدمير الطرف الآخر.

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