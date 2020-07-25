متابعة إنجازات خط الدفاع الأول من الشرطة النسائية

المصدر: دبي - البيان

التقى اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، بفريق خط الدفاع الأول من الشرطة النسائية بقطاع البحث الجنائي، وذلك للاطلاع على إنجازاتهن أثناء جائحة «كوفيد 19»، بحضور المقدم إلهام حسن، ضابط إداري في إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من الضباط والأفراد والمدنيين من الفريق.

وأكد اللواء خليل المنصوري خلال اطلاعه على إنجازات الفريق، أن الإنجازات التي حققها الفريق أثناء جائحة «كوفيد 19»، محل فخر واعتزاز من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لا سيما أنهن استطعن مساعدة عشرات الأسر المحتاجة خلال الأزمة، وإيجاد الحلول السريعة لهم، مشيراً إلى أن العمل الذي قام به الفريق عمل إنساني وحضاري هادف قدمن خلاله دعماً للأسر المحتاجة والذين لا معيل لهم.

وأضاف أن كلمة «شكراً» قليلة في حق خط دفاعنا الأول من منتسبي الشرطة كافة، نظراً لمجهودهم في توفير الأمن والأمان، وتعريض حياتهم للخطر في سبيل حماية المجتمع، لافتاً إلى أن إنجازاتهم تضاف إلى إنجازات شرطة دبي الهادفة إلى مساعدة المحتاج في مختلف الظروف والأوقات.

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