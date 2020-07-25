تخريج الدفعة الخامسة من برنامج «قيادات»

المصدر: دبي – البيان

انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تطوير كوادرها البشرية وتأهيلهم لقيادة المستقبل، بمخرجات تطبيقية حياتية وبمهارات تطويرية مستدامة، احتفلت الدائرة بتخريج الدفعة الخامسة من منتسبي برنامج (قيادات) والذي تم تنفيذه بالتعاون مع شركة Biz Group باعتماد معهد القيادة والإدارة Institute of Leadership and Management - ILM، حيث جاء الاحتفال عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بحضور أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي، وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والخريجين والخريجات والموظفين بالدائرة.

وتم إطلاق البرنامج في نهاية عام 2019 لتطوير قدرات الموظفين القيادية وتأهيلهم للصفوف الأمامية في الدائرة، ليكونوا مديرين مؤهلين قادرين على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، حيث شارك في البرنامج 16 موظفاً من كل الإدارات بالدائرة. وهنأ أحمد محبوب مصبح القيادة الرشيدة والاستثنائية على نجاح إطلاق مشروع مسبار الأمل، مؤكداً أننا نعيش في ظل قيادة أرادت البناء والتطوير ليس لشعبها وإنما للعالم العربي والإسلامي.

من جانبه، قال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية (مكلف) ساهم البرنامج في تأهيل الموظفين المشاركين على العديد من المهارات القيادية والخبرات العملية.

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