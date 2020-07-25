صفر وفيات في الحوادث البحرية بدبي 2019

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء الطيار أحمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ في شرطة دبي، على الدور الكبير الذي يلعبه مركز شرطة الموانئ، في الحفاظ على الأمن البحري العام لإمارة دبي، ومراقبة وضبط حركة الملاحة الساحلية للإمارة، ومواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده، وما يتطلبه ذلك من قراءة للواقع الأمني ودراسته بالشكل الذي يحفظ أمن وأمان الناس وممتلكاتهم، وأمن الموانئ والشواطئ، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات والسباقات البحرية.

جاء ذلك خلال تفقده لمركز شرطة الموانئ، حيث اطلع على النتائج التي حققها مركز شرطة الموانئ خلال العام الماضي 2019، حيث تعامل مع 585 قضية جنائية، ونفذ 458 مهمة إنقاذ بحري، وحقق نسبة صفر في أعداد الوفيات والإصابات البليغة الناجمة عن حوادث الوسائل البحرية، إلى جانب تحقيق «5 دقائق» في متوسط زمن الاستجابة للحوادث البحرية ضمن 6 أميال. وجاءت الزيارة ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العقيد سعيد سالم المدحاني مدير المركز، والعقيد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد بن سليمان مدير إدارة التفتيش والرقابة، والعقيد عبيد إبراهيم السويدي، نائب مدير مركز شرطة الموانئ وعدد من الضباط. وأشاد اللواء ابن ثاني بالجهود الاستثنائية لمركز شرطة الموانئ في المحافظة على الأمن والسلامة البحرية على مستوى إمارة دبي، خاصة عبر تطبيق مبادرات نوعية منها مبادرة «أبحر بأمان»، والعمل على تأمين الشواطئ عبر استخدام الطائرة دون طيار، وإنشاء غرفة العمليات المشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين العاملين في الموانئ البحرية.

111 حادثاً بحرياً

واطلع اللواء ابن ثاني على إحصائيات قسم الأمن البحري، حيث سجل القسم 111 حادثاً بحرياً في العام 2019، وأسفرت جهود العاملين فيه عن تنفيذ 3 حملات ضبط بحرية، وإصدار 159 مخالفة للوسائل البحرية، إلى جانب 170 مخالفة للدراجات المائية، و44 مخالفة للصيد بطريقة غير قانونية، و27 مخالفة للسباقات البحرية.

واستمع اللواء ابن ثاني إلى شرح عن تفاصيل 4 فعاليات بحرية وحملتين توعويتين نفذها قسم الأمن البحري في مجال الأمن والسلامة، إلى جانب ثلاث مبادرات، الأولى هدفت إلى تأهيل العنصر النسائي للعمل على متن الدوريات البحرية، والثانية هدفت لتدريب مرتب مركز شرطة الموانئ على استخدام الطائرة دون طيار، والثالثة تمثلت في «استحداث لجنة تأمين الفعاليات البحرية».

فرق الإنقاذ

كما اطلع ابن ثاني على نتائج فرق عمل قسم الإنقاذ البحري الذي تعامل مع 12 حادثاً بحرياً خلال عام 2019 مقارنة بـ 16 حادثاً بحرياً خلال العام 2018، وتمكن من تنفيذ عملية إنقاذ نوعية لـ 14 بحاراً جنحت سفينتهم إلى جزيرة ديرة بعد اصطدامها بصخور كاسر الأمواج، إلى جانب اشتراك فرق الإنقاذ البحري في الاستجابة للحوادث في خارج إمارة دبي، جراء تساقط الأمطار وجريان الأودية.

وأشاد اللواء ابن ثاني باستحداث قسم الإنقاذ البحري لدوريات الدراجات الهوائية، لاستخدامها كدوريات إنقاذ بحرية، بما يسرّع من الاستجابة للحوادث الشاطئية.

واستمع ابن ثاني إلى شرح حول جهود قسم أمن الشواطئ، مشيداً بجهوده في تنفيذ 141 ضبطية، فيما اطلع على جهود قسم التسجيل الجنائي والمبادرات النوعية في استحداث مكتب التقاضي عن بُعد.

جهود

أثنى اللواء ابن ثاني على جهود قسم إسعاد المتعاملين في مركز شرطة الموانئ لتحقيقه دقيقتين و 5 ثوان في زمن تقديم الخدمات للمتعاملين خلال العام الماضي، والتحول الذكي بنسبة 94%، والحصول على المركز الأول في المتسوق السري بنسبة 97%، والمركز الثاني في رضا المتعاملين بنسبة 95.7%، وتحقيق نسبة 96% في برنامج نبض سعادة الموظفين، والمركز الثاني في المتسوق السري لأصحاب الهمم بنسبة 90.8%.

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