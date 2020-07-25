دورة حول الزراعة العضوية لنزلاء «عقابية دبي»

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، دورة في مجال الزراعة العضوية عن بعد بنظام الاتصال المرئي، قدمها المحاضر الدكتور هيرو سانابام من جمهورية الهند، المتخصص في مجال الزراعة الإحيائية والعضوية، وذلك بمشاركة 18 نزيلاً.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات وورش العمل التي تنفذها الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية على مدار العام للنزلاء والنزيلات، حرصاً منها على تأهيلهم وإكسابهم مهارات جديدة، وقدرات إبداعية وفكرية، إلى جانب تحفيزهم على المعرفة، ورفع معنوياتهم وتنمية مواهبهم المهنية والحرفية، بما يساعد على دمجهم في المجتمع بعد انتهاء فترة محكوميتهم، ويجعل منهم أفراداً فاعلين في المجتمع.

معلومات

واحتوت المادة العلمية للدورة على معلومات تتعلق بكيفية زراعة النباتات دون الحاجة إلى التربة، بالإضافة إلى كيفية الحصول على المواد الغذائية التي يحتاجها النبات عن طريق فضلات الأسماك، والذي يتم تحويله إلى سماد طبيعي، وتُعرف هذه العملية باسم «عملية دورة التبادل التكاملي للنبات والأسماك» نظراً لاستفادة النبات من فضلات الأسماك والعكس صحيح.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز