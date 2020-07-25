شرطة رأس الخيمة تطلق مبادرة «وقايتكم تهمنا»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أطلق قسم الدوريات فرع العمليات بإدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة مبادرة توعية بعنوان «وقايتكم تهمنا» حرصاً على تعزيز أمن وسلامة المجتمع صحياً ومرورياً على الطريق العام في ظل جائحة «كوفيد 19».

وتنفذ هذه مبادرة التوعية بناءً على توجيهات اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة وبإشراف الملازم عبدالله حميدان الزعابي مدير فرع العمليات بإدارة المرور والدوريات.

وتضمنت المبادرة توزيع الوسائل الخاصة بإجراءات الوقاية والسلامة في المركبات وأدوات التعقيم والتركيز على توعية قائدي المركبات والمحلات التجارية وبالأخص الكراجات ومحلات قطع الغيار من خلال تقديم إرشادات الوقاية ونصائح التوعية والوقائية المهمة لهم، وذلك حفاظاً على ضبط أمن الطرق وفق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى نشر وتعزيز الأمن والأمان.

ودعا العميد أحمد سعيد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة قائدي المركبات وأصحاب المحلات التجارية إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة واستخدام أدوات التعقيم واتباع كل السلوكيات الصحية السليمة التي تكفل أمنهم وسلامتهم دون تعريض حياتهم للخطر، متمنياً للجميع الأمن والسلامة. [

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