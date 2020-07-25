الطاير: «مسرعات دبي» فرصة أمام الشركات الناشئة للتطوير والابتكار ومواجهة التحديات

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن دبي باتت اليوم وجهة مهمة لأكبر وأهم الشركات والمؤسسات العالمية، لافتاً إلى أن برنامج «مسرعات دبي المستقبل» الذي تشرف عليه مؤسسة دبي المستقبل يعد فرصة فريدة للشركات الناشئة لتطوير ابتكارات تواكب التغيرات المتسارعة، وتسهم في معالجة التحديات الحالية والمستقبلية. جاء ذلك في حفل ختام الدورة السابعة من برنامج «مسرعّات دبي المستقبل»، إحدى مبادرات مؤسسة دبي المستقبل. وشاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في الحفل، وجرى استعراض الحلول المبتكرة للشركات الناشئة التي عملت مع الهيئة في الدورة السابعة من البرنامج، وهي «هيلياتك» الألمانية و«ديب أوبينيون» النمساوية و«ايفركوم» السنغافورية، والتي تم اختيارها من بين 32 شركة ناشئة تقدمت بطلباتها من مختلف أنحاء العالم للعمل مع الهيئة على إيجاد حلول استباقية مستدامة ومبتكرة لأهم التحديات المتعلقة بمجالات عملها عبر توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء والواقع المعزز وغيرها.

منصة

وذكر الطاير أن النتائج التي حققها البرنامج على مدى الأعوام السابقة تؤكد دوره كمنصة رائدة تجمع الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم مع المؤسسات الحكومية في دبي للعمل على تطوير حلول مبتكرة لتحدياتها. وأشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تحرص على دعم وتشجيع الشركات الناشئة لتطوير حلول مبتكرة في قطاعي الطاقة والمياه في إطار رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة واستراتيجيتها في دعم الابتكار كنهج استشرافي لتطوير حلول فعالة تسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورفد الجهود العالمية لمواجهة آثار التغير المناخي والحد من الاحتباس الحراري عبر زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة وزيادة كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية للمساهمة في إحداث تغييرات إيجابية على الصعيد العالمي.

رقائق

وتوفر شركة «هيلياتك» رقائق شمسية كهروضوئية جاهزة للاستخدام يمكن لصقها على أسطح وواجهات المباني القائمة لتزويدها بالطاقة الشمسية النظيفة.. وتعمل شركة «ديب أوبينيون» على تحليل النصوص باستخدام أحدث تقنيات التعلم العميق وخوارزميات البرمجة اللغوية العصبية لتحويلها إلى بيانات تسهم في تسريع عملية صنع القرار.. أما شركة «ايفركوم» فتدمج إنترنت الأشياء مع تعلم الآلة لتحسين أداء المعدات وترشيد استهلاك الطاقة للحد من الانبعاثات الكربونية.

يُذكر أن هيئة كهرباء ومياه دبي شاركت في 7 دورات من برنامج «مسرعّات دبي المستقبل» منذ إطلاقه عام 2016 وقامت بتقييم أكثر من 400 شركة ناشئة، وساهمت في تطوير 20 مشروعاً تجريبياً وإنجاز 8 مشاريع رئيسية.

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