23 مسابقة و288 جائزة بـ 8.5 ملايين درهم في «ليوا للرطب»

المصدر: الظفرة – صبري صقر ووام

شهدت الدورة الـ 16 لمهرجان ليوا للرطب بمنطقة الظفرة، والتي اختتمت مساء أول من أمس، إقبالاً كبيراً من المزارعين، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 288 جائزة بقيمة تجاوزت 8 ملايين و465 ألف درهم تم توزيعها على 23 مسابقة مختلفة، وتتضمن المسابقات 11 مزاينة للرطب، 7 مسابقات للفواكه، ومسابقة واحدة لأجمل مخرافة، و4 مسابقات للمزرعة النموذجية، وقد خصص لها 288 جائزة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 8 ملايين و465 ألف درهم.

زيارة

وتفقد الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي ووفد من المجلس التنفيذي بأبوظبي، يرافقهم اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية مهرجان ليوا للرطب. وضم وفد المجلس التنفيذي الدكتور محمد راشد أحمد الهاملي أمين عام المجلس. واستمع الوفد لشرح من عبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان حول المسابقات التي أقيمت في المهرجان خلال الدورة السادسة عشرة، واشتراطات المشاركة ومعايير التقييم، إلى جانب الفعاليات الافتراضية المصاحبة للمهرجان، والتي تقام بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي. وثمن الوفد الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة من أجل تنمية القطاع الزراعي ودعم منظومة الأمن الغذائي.

وأكدوا أن مهرجان ليوا للرطب أصبح معلماً مميزاً يستقطب المزارعين والجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع الزراعة بشكل عام والنخيل بشكل خاص. وأشاد الوفد بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في المهرجان، والذي يقام هذا العام بشكل استثنائي من دون زوار.

فئات

وأكد عبيد خلفان المزروعي، أن الدورة الحالية من المهرجان شهدت إقبالاً كبيراً من المزارعين مقارنة مع المواسم السابقة، مضيفاً أن لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي أطلقت خلال المهرجان مسابقة لهذه الدورة فقط ضمن فئات المزرعة النموذجية للمزارع التي تقل مساحتها عن 22.5 دونماً، بقيمة إجمالية بلغت 250 ألف درهم. وأشار إلى أن التزام المزارعين المشاركين في مسابقات المهرجان بالإجراءات الاحترازية والشروط الخاصة بالمشاركة كان من أهم أسباب نجاح المسابقات.

وأوضح مبارك علي القصيلي المنصوري، مدير مزاينة الرطب أن الإقبال الكثيف توج في مسابقتي ليوا لنخبة الرطب والظفرة لنخبة الرطب، واللتين سجلتا أكثر من 70 صنف رطب من أشجار النخيل المزروعة داخل دولة الإمارات.

نتائج

وأعلنت اللجنة المنظمة نتائج مسابقات «ليوا» و«الظفرة» لنخبة الرطب والمزرعة النموذجية، حيث أسفرت مسابقة ليوا لنخبة الرطب عن فوز سيف صياح سالم طماش المنصوري بالمركز الأول، والمركز الثاني صلهام حرموص سعيد صالح المزروعي، والمركز الثالث مبارك سالم سعيد المنصوري.

مسابقة الظفرة لنخبة الرطب حصد المركز الأول عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي، والمركز الثاني سيف ثامر خلفان سيف المرر، والمركز الثالث منصور علي سلمان محمد المزروعي.

المركز الأول في مسابقة المزرعة النموذجية للمحاضر الشرقية إلى سلطان أحمد غانم السويدي، والمركز الثاني ميره خلفان عبدالله النعيمي، والمركز الثالث غرير محمد العوجان القبيسي.

المركز الأول في مسابقة المزرعة النموذجية للمحاضر الغربية عفراء محمد خلفان الهاملي، وفي المركز الثاني سالم علي مرشد المرر، فيما نال المركز الأول في مسابقة المزرعة النموذجية لمدن الظفرة علي محمد سالمين المزروعي.

مسابقة المزرعة النموذجية للمساحات التي تقل عن 22.5 دونماً، والتي تقام في هذه الدورة فقط، حصد المركز الأول ورثة عبدالله المرر، وفي المركز الثاني جاءت حمدة المزروعي.

واستعرض محمد المنصوري نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة خلال محاضرة عن بعد السياسة المحدثة لتسويق التمور، لافتا إلى أن المهرجان يعتبر ملتقى مهماً لجميع المهتمين بالتمور، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية تبلغ أكثر من 160 ألف طن من التمور سنوياً.

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