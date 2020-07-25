تحويل حركة السير لتطوير ميدان محمد بن سلطان بالشارقة بدءاً من اليوم

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن تحويل حركة السير بدءاً من اليوم بميدان الشيخ محمد بن سلطان القاسمي لتنفيذ الأعمال التطويرية دون إغلاق الميدان بشكل كامل مع إعطاء الأولوية لحركة المرور الرئيسية عند منطقة الميدان لمواصلة السير طوال فترة الأعمال، وذلك حفاظاً على الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق والحد من الاختناقات المرورية.

وتأتي الأعمال بميدان الشيخ محمد بن سلطان القاسمي كمرحلة ثانية من مشروع تطوير ميادين الإمارة وتحويلها لتقاطعات محكومة بإشارات ضوئية دائمة كأحد الحلول المتكاملة التي تعتمد عليها الهيئة للحد من مشكلات الاختناقات المرورية، وتحقيق رؤيتها في توفير طريق آمن وانسيابي الحركة.

وقال المهندس يوسف صالح السويجي، رئيس الهيئة: إن الهيئة بدأت بتنفيذ خطة تطويرية تشمل تطوير ميداني الشيخ ماجد بن صقر القاسمي والشيخ محمد بن سلطان القاسمي وتحويلهما لتقاطعين وذلك بتكلفة 103 ملايين درهم بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف بتحسين جودة البنية التحتية بالإمارة وإدخال التحسينات عليها بصفة مستمرة.

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