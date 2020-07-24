مجلس إدارة «الشارقة الخيرية» يعتمد حملة تبرعات لبناء 5 مساجد داخل الدولة بتكلفة 13.2 مليون درهم

المصدر: الشارقة – البيان

أعلن مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية برئاسة الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الإدارة، عن إطلاق حملة تبرعات خلال عشر ذي الحجة لإنشاء خمسة مساجد جديدة في إمارة الشارقة بمناطق السيوح والمدام وخورفكان والذيد، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 13.2 مليون درهم، وذلك بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة.

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ومن المقرر أن يتم إنشاء هذه المساجد بمناطق الرق بمدينة الذيد، إلى جانب مسجدين بمنطقة السيوح، ومسجد بمدينة خورفكان بالإضافة إلى المسجد المزمع إنشاؤه بمدينة المدام، على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المنشآت في وقت لاحق، وقد جاءت خطوة الإعلان من قبل مسؤولي الجمعية لتمكين المحسنين من المشاركة والمساهمة الفاعلة والاستزادة من الثواب ومضاعفة الأعمال خلال هذه الأيام المباركة.

ولاسيما أن عمارة بيوت الله هي من أجلّ وأعظم الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، ويكفي للمحسنين جزاء لذلك بيتاً في الجنة، بالإضافة إلى أن هذه المشاريع هي واحده من برامج المشاركات المجتمعية بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة لبناء مساجد، حيث رُعي اختيار مواقع ذات كثافة سكانية.

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