صفر وفيات في الحوادث البحرية بدبي العام الماضي

المصدر: وام

حقق مركز شرطة الموانئ في دبي خلال العام الماضي 2019 - تعامل مع 585 قضية جنائية، ونفذ 458 مهمة إنقاذ بحري - نسبة صفر في أعداد الوفيات والإصابات البليغة الناجمة عن حوادث الوسائل البحرية، إلى جانب تحقيق "5 دقائق" في متوسط زمن الاستجابة للحوادث البحرية ضمن 6 أميال.

وأشاد اللواء الطيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ في شرطة دبي، بالجهود الاستثنائية لمركز شرطة الموانئ في المحافظة على الأمن والسلامة البحرية على مستوى إمارة دبي، خاصة عبر تطبيق مبادرات نوعية منها مبادرة "أبحر بأمان"، والعمل على تأمين الشواطئ عبر استخدام الطائرة دون طيار، وإنشاء غرفة العمليات المشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين العاملين في الموانئ البحرية.

ووفق إحصائيات قسم الأمن البحري، فقد تم تسجيل 111 حادثاً بحرياً عام 2019، وأسفرت جهود العاملين فيه عن تنفيذ 3 حملات ضبط بحرية، وإصدار 159 مخالفة للوسائل البحرية، إلى جانب 170 مخالفة للدراجات المائية، و44 مخالفة للصيد بطريقة غير قانونية، و27 مخالفة للسباقات البحرية.

ونفّذ قسم الأمن البحري في مجال الأمن والسلامة 4 فعاليات بحرية، إضافة إلى حملتين توعويتين وثلاث مبادرات، الأولى هدفت إلى تأهيل العنصر النسائي للعمل على متن الدوريات البحرية، والثانية هدفت لتدريب مرتب مركز شرطة الموانئ على استخدام الطائرة دون طيار، والثالثة تمثلت في استحداث لجنة تأمين الفعاليات البحرية.

وتعامل فريق عمل قسم الإنقاذ البحري مع 12 حادثاً بحرياً خلال عام 2019 مقارنة بـ16 حادثاً خلال عام 2018، وتمكن من تنفيذ عملية إنقاذ نوعية لـ14 بحاراً جنحت سفينتهم إلى جزيرة ديرة بعد اصطدامها بصخور كاسر الأمواج، إلى جانب اشتراك فرق الإنقاذ البحري في الاستجابة للحوادث في خارج إمارة دبي، من جراء تساقط الأمطار وجريان الأودية.

وأشاد اللواء الطيار أحمد محمد بن ثاني باستحداث قسم الإنقاذ البحري لدوريات الدراجات الهوائية، لاستخدامها كدوريات إنقاذ بحرية، بما يسرّع من الاستجابة للحوادث الشاطئية وجهود قسم أمن الشواطئ في تنفيذ 141 ضبطية.

واطلع مساعد القائد العام لشؤون المنافذ على جهود قسم التسجيل الجنائي والمبادرات النوعية في استحداث مكتب التقاضي عن بُعد.

وأثنى على جهود قسم إسعاد المتعاملين في مركز شرطة الموانئ لتحقيقه دقيقتين و5 ثوانٍ في زمن تقديم الخدمات للمتعاملين خلال العام الماضي، والتحول الذكي بنسبة 94%، والحصول على المركز الأول في المتسوق السري بنسبة 97%، والمركز الثاني في رضا المتعاملين بنسبة 95.7%، وتحقيق نسبة 96% في برنامج نبض سعادة الموظفين، والمركز الثاني في المتسوق السري لأصحاب الهمم بنسبة 90.8%.

كما أشاد بنتائج قسم ميناء الحمرية، وبجهوده في رفع المستوى الأمني في منطقة الاختصاص، من خلال تنفيذه 10 حملات تفتيشية، والقبض على 10 مطلوبين، وإصدار 598 تصريحاً، وتنفيذ 7 مبادرات مجتمعية، إلى جانب إعداد 11 تقريراً أمنياً، وفي تنفيذ مبادرات مجتمعية في يوم زايد للعمل الإنساني، ويوم العلم، ومبادرة "لتكن بيئتنا البحرية نظيفة"، و"اليوم العالمي للابتسامة" وغيرها.

وكان بن ثاني تفقد مركز شرطة الموانئ، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العقيد سعيد سالم المدحاني مدير المركز، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة، والعقيد عبيد إبراهيم السويدي، نائب مدير مركز شرطة الموانئ، وعدد من الضباط.

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