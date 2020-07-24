النيابة العامة في أبوظبي تبدأ الإجراءات التنفيذية للقرار السامي بالعفو عن السجناء

المصدر: وام

أكد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن النيابة العامة في أبوظبي تفاعلت بشكل فوري مع القرار السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدأت بالإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بما يضمن سرعة عودة من شملتهم المكرمة إلى أسرهم للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وتقدم المستشار البلوشي بهذه المناسبة بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على هذه اللفتة الإنسانية التي تعودها منه أبناء شعبه والمقيمين في كنف قيادته الحكيمة.

كما وجه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لحرص سموه على ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وأشاد بالمتابعة المستمرة التي يوليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء لأحوال نزلاء المنشآت الإصلاحية العقابية، ما حقق أعلى معايير حقوق الإنسان في المنشآت العقابية في أبوظبي، وحوّل فترة السجن إلى مرحلة إعادة بناء السجين لحياته من خلال فرص التدريب والتعليم والإصلاح التي توفرها هذه المؤسسات.

وأكد النائب العام لإمارة أبوظبي أن هذه المكرمة حملت للمفرج عنهم رسالة أبوية وإنسانية بأن القيادة الرشيدة لا تألو جهداً في الانحياز لأبنائها وإتاحة كل الفرص الممكنة لهم ليكونوا نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم، داعياً بقية السجناء إلى الالتزام بحسن السير والسلوك في المنشأة العقابية بما يعزز فرصهم للاستفادة من المكرمات المقبلة.

ورفع النائب العام لإمارة أبوظبي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، وقيادة وشعب الإمارات، سائلاً الله عز وجل أن يعيده بالخير والبركة والأمن على الأمة الإسلامية والعالم أجمع.

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