طرق الشارقة تحول حركة السير بميدان الشيخ محمد بن سلطان القاسمي

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة بأنه وكمرحلة ثانية سيتم تحويل حركة السير والمرور بميدان الشيخ محمد بن سلطان القاسمي، دون إغلاق كامل للميدان، إيذاناً ببدء تنفيذ خطتها الاستراتيجية الهادفة لتطوير ميادين الإمارة وتحويلها لتقاطعات محكومة بإشارات ضوئية دائمة كأحد الحلول المتكاملة التي تعتمد عليها الهيئة للحد من مشكلات الاختناقات المرورية، وتحقيق رؤيتها في توفير طريق آمن وانسيابي الحركة.

وأعلن المهندس يوسف صالح السويجي رئيس الهيئة، عن بدء تنفيذ خطة الهيئة التطويرية التي تشمل في هذه المرحلة تطوير ميداني الشيخ ماجد بن صقر القاسمي، والشيخ محمد بن سلطان القاسمي، وتحويلهما لتقاطعين بتكلفة 103 ملايين درهم، والتي جاءت بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الخاصة بتحسين جودة البنية التحتية بالإمارة، وإدخال التحسينات عليها بصفة مستمرة، لاسيما أن سموه يولي البنية التحتية اهتماماً كبيراً لما لها من دور في تعزيز مكانة الإمارة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية محلياً وعالمياً.

زيادة السعة

من جانبها صرحت المهندسة فاطمة الكتبي مدير إدارة مشاريع الطرق في الهيئة، أن اعمال التطوير الجاري تنفيذها بميدان الشيخ ماجد بن صقر القاسمي الذي يتوسط أربع مناطق سكنية هي "العزرة، والغافية، والفلج والجزات"، ويربط بين منطقة المدارس وباقي مخارج المنطقة المؤدية إلى عدد من المناطق الحيوية في المدينة، تشتمل إعادة إزالة واعادة إنشاء الميدان والطرق المؤدية له أيضا، بواقع 1,1كيلومتر لشارع الشيخ محمد بن سلطان القاسمي و1,8 كيلو متر لشارع ماجد بن صقر القاسمي. لزيادة السعة الاستيعابية للتقاطع وتوزيع الحركة بصورة مثلى عند منطقة التقاطع ثم توسعة الطرق عند منطقة التقاطع لتكون من ثلاثة حارات لمواصلة السير في نفس الاتجاه، بالإضافة لحارتين لمواصلة السير في اتجاه اليسار وكذلك حركة الالتفاف.

4 مناطق

أما أعمال تطوير ميدان الشيخ محمد بن سلطان القاسمي الذي يتوسط أربع مناطق سكنية هي "شرقان، والمرقاب، والقادسية والنخيلات" ، تشتمل على إزالة وإعادة إنشاء كل من منطقة الميدان والطرق المؤدية له من الاتجاهات الأربعة، وذلك بواقع 800 متر لشارع الشيخ محمد بن سلطان القاسمي و700 متر لشارع المرقاب، لزيادة السعة الاستيعابية للتقاطع وتوزيع الحركة بصورة مثلى عند منطقة التقاطع ثم توسعة الطرق عند منطقة التقاطع لتكون من ثلاث حارات في الأغلب أو حارتين لمواصلة السير في نفس الاتجاه، بالإضافة لحارتين لمواصلة السير في اتجاه اليسار وكذلك حركة الالتفاف.

أيضاً يشتمل المشروع على تعديل مسارات أو حماية خطوط الخدمات المتعارضة بالإضافة لأعمال الخدمات التطويرية المصاحبة .

وأكدت الكتبي، أنه حفاظاً على الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق، والحد من الاختناقات المرورية سيتم تحويل حركة السير بدءً من يوم غد للأعمال بميدان الشيخ محمد بن سلطان القاسمي دون إغلاق الميدان بشكل كامل مع إعطاء الأولوية لحركة المرور الرئيسية عند منطقة الميدان لمواصلة السير طوال فترة الأعمال.

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