مساعدات طبية إماراتية إلى 14 دولة في «الكاريبي»

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات على متنها 12.5 طناً من الإمدادات الطبية، و500 ألف من أجهزة الفحص السريع إلى 14 دولة من دول وجزر الكاريبي، تضم أنتيغوا وبربودا، وجزر البهاما، وبربادوس، وبليز، ودومينيكا، وغرينادا، وغيانا، وجامايكا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت والغرينادين، وسورينام، وترينيداد وتوباغو، إضافة إلى إقليم مونتسيرات البريطاني، وذلك لتعزيز جهود 12 ألفاً و500 من العاملين في مجال الرعاية الصحية وآخرين في احتواء انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

وستكون «بربادوس» مركزاً لتوزيع المساعدات على باقي الجزر بالتعاون والتنسيق مع الوكالة الكاريبية لإدارة الطوارئ في حالات الكوارث، وهي الجهة المركزية لإدارة الطوارئ لدول وجزر الكاريبي.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز