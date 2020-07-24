اختتام الأنشطة الصيفية بـ «زايد العليا لأصحاب الهمم»

اختتمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم فعالياتها وأنشطتها الصيفية للعام الجاري التي نفذت على مستوى مراكز الرعاية والتأهيل والأندية الرياضية التابعة لها في إمارة أبوظبي تحت شعار «صيفنا أجمل مع أصحاب الهمم» بمشاركة الطلاب منتسبيها من مختلف الأعمار وأولياء أمورهم في مناطق أبوظبي والعين والظفرة بهدف استثمار الإجازة الصيفية لمنتسبي المؤسسّة من أصحاب الهمم بما ينفعهم ويخدمهم مستقبلاً. وشملت الأنشطة والفعاليات التي جري تنفيذها خلال المدة من منتصف يونيو الماضي حتى منتصف يوليو الجاري عبر الواقع الافتراضي عن بُعد للحفاظ على صحة وسلامة الجميع نظراً للوضع الاستثنائي الطارئ الذي فرضته ظروف جائحة كورونا، 21 برنامجاً متنوعاً منها أنشطة رياضية مفتوحة، وأخرى ثقافية، وألعاب تعليمية وترفيهية، ومسابقات رياضية، وعروض فنية، وأنشطة تفاعلية، فضلاً عن الأنشطة ومحاضرات التوعية والتثقيف، وتنظيم رحلات ترفيهية افتراضية.

برامج

وقال عبدالله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالمؤسسة، إننا حرصنا على تنظيم البرامج الصيفية ورعايتها رغم الوضع الطارئ الذي تمر به الدولة خلال العام الحالي؛ نظراً لكونها من البرامج والفعاليات التي تسهم وبصورة إيجابية في دمج أصحاب الهمم في المجتمع، وهو من الأهداف الرئيسية التي تسعى المؤسسّة إلى تحقيقها، إضافة إلى حرصنا على تقديم كل الدعم والرعاية لهذه الشريحة من أفراد المجتمع. وأضاف أن تنظيم البرامج الصيفية يأتي كأحد الأنشطة الرئيسية للمراكز والأندية الرياضية التابعة للمؤسّسة، وضمن برنامجها الذي يفتح المجال لمشاركة أولياء الأمور والأمهات والأسر والمؤسسات المختلفة في المشاركة التفاعلية مع أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن المؤسّسة تهتم كلياً بإعداد برامج متنوعة للنشاط على مدار العام ضمن خططها وتوجهاتها نحو تفعيل دور أصحاب الهمم المشمولين برعايتها خاصة خلال فترة الإجازة الصيفية، والعمل على تنمية قدراتهم وطاقاتهم من خلال إدماجهم مع المجتمع.

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