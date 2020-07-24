تعاون بين«شؤون المواطنين» بعجمان و«زايد للإسكان»

المصدر: عجمان - البيان

وقّع مكتب شؤون المواطنين في حكومة عجمان وبرنامج الشيخ زايد للإسكان «عن بُعد» اتفاقية تعاون تهدف إلى تفعيل التعاون المشترك بين الجانبين وتنمية المهارات الإبداعية وتحفيز الابتكار.

وقع الاتفاقية كل من مريم على المعمري مدير مكتب شؤون المواطنين بالتكليف، ومحمد أحمد المحمود المدير التنفيذي لقطاع الإسكان في برنامج الشيخ زايد للإسكان. وتتضمن الاتفاقية التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات منها تبادل الخبرات العملية، والبيانات والبحوث والدراسات المتخصصة، وخدمة المتعاملين وسبل رفع مستويات الرضا عن الخدمات المقدمة، وتنمية وتدريب الموارد البشرية، وتنظيم وعقد الدورات التدريبية والندوات العلمية.

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