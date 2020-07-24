ميثاق محدّث لإسعاد المتعاملين بشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي-البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ميثاق إسعاد المتعاملين المحدّث الذي يأتي مواكبة للمتطلبات الحكومية وتجسيداً لتوجيهات القيادة الحكيمة بتقديم خدمات متميزة تفوق توقعات المتعاملين.

وأكدت إدارة خدمة وإسعاد المتعاملين بمركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي الحرص على مضاعفة الجهود لتوفير كافة الوسائل والموارد التي تسهم في إسعاد المتعاملين وتوطيد جسور التواصل بين القيادة والجمهور وتنفيذ توجهات الحكومة برفع معايير التنافسية والتميز إلى مستويات تتماشى مع المعايير العالمية.

وذكرت أن الميثاق يبين حقوق وواجبات المتعاملين تجاه القيادة فيما يتعلق بالسرعة في الأداء واللباقة في التعامل والمهنية العالية في توفير الخدمات وتم إعداده وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وتبني مفاهيم التميز في خدمة وإسعاد المتعاملين.

وأوضحت أن معايير الميثاق المحدث التي سيوفرها موظفو القيادة تشمل الشفافية والاحترام والخصوصية والمهنية العالية في إنجاز المعاملات من خلال فريق عمل على درجة عالية من الكفاءة والخبرة حيث يقوم بالاستجابة للطلبات دون تأخير وتوفير معلومات دقيقة وفقاً لإجراءات سليمة.

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