جمعية محمد بن خالد آل نهيان تطلق مبادرة «مجالس الأجيال»

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

أطلقت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل في منطقة العين برنامج «مجالس الأجيال»، وذلك خلال مخيم الأجيال الصيفي الافتراضي عن بُعد بسبب أزمة «كوفيد 19» حيث يقدم أسبوعياً ورشة للأطفال بهدف تحقيق باقة من الأهداف السامية التي تتمثل في توعية المشاركين بالمهارات الحياتية والثقافية والأخلاقية والوطنية، وتدريبهم على تحمل المسؤولية، ويضم البرنامج العديد من العناوين ومنها «أسرتي جنتي، ووطني أمان واستقرار، ومعرفتي ثروتي، ولبيه يا وطن، وأنا المسؤول، وصحبة آمنة، وغير ذلك». وقالت الدكتورة نعيمة عبداللطيف قاسم، المدير الإداري لجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، لـ«البيان»: «برعاية وحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، وحضور الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان، قدمت موزة القبيسي، مدربة معتمدة في مجال المهارات الحياتية والأسرية مؤخراً، ورشة بعنوان أسرتي جنتي، وذلك ضمن مبادرة مجالس الأجيال».

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