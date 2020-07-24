«دائرة الصحة» تدعو للمشاركة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي ـ وام

أشاد الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة - أبوظبي بجهود قيادة دولة الإمارات في سبيل إرساء القيم الإنسانية، مشيراً إلى أن هذا النهج الإنساني كان وراء اختيار الإمارات للتجارب السريرية للقاح كورونا المستجد «كوفيد 19».

ودعا إلى المشاركة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح «كوفيد 19» وقال: إن هذه الخطوة الرائدة تبشر بأمل جديد ينبئ بفجر قريب يزيل سحابة الصيف التي شهدها العالم في ظل جائحة «كوفيد 19».

وأضاف هنا في الإمارات وتحديداً في أبوظبي توحدت جهود خبراء عالميين ومحليين ليقدموا للإنسان لقاحاً للفيروس من خلال تعاون مشترك بين مجموعة «تشاينا ناشيونال بيوتك جروب» الصينية ومجموعة جي 42 أبوظبي.

ومع فتح باب التطوع للمشاركة في التجارب السريرية.. دعا المواطنين والمقيمين في الدولة إلى المشاركة دعماً للجهود المتضافرة التي تبذلها أبوظبي ودولة الإمارات للتصدي لمواجهة أحد أكبر التحديات الصحية التي شهدها العالم خلال القرن الواحد والعشرين لتكون اليوم أول دولة تجري هذه المرحلة من التجارب السريرية.. مشيراً إلى أن الفرصة سانحة أمامهم لرد الجميل إلى بلادهم والمساهمة في صحة شعوب العالم أجمع.

فخر

وقال: «أفخر بكوني أول متطوع في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ويشرفني أن أواصل خدمة وطني الغالي وبفضل من الله أمارس حياتي اليومية ونشاطي الرياضي بشكل اعتيادي بعد مشاركتي كمتطوع وأخذ جرعة اللقاح ولم تكن هناك أي أعراض أو تأثيرات أخرى تمنع ذلك».

وأكد أن الإمارات رسخت مكانتها حاضنة للتعاون الدولي ووجهة للجهود الإنسانية الهادفة إلى تعزيز صحة الإنسان ورفاهه وسلامته واليوم يداً بيد يتسابق أبناء الإمارات ليتطوعوا في إجراءات التجارب السريرية للقاح لرد الجميل لهذا الوطن.. وأضاف: «نأمل في أن نستطيع بفضل الجهود المبذولة أن نقدم للإنسانية هذا اللقاح وأن يضاف إلى البصمات الخالدة التي ترسخها الإمارات في مسيرتها من أجل الإنسان».

إنجاز جديد

أكد جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة - أبوظبي أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح «كوفيد 19» إنجاز جديد لدولة الإمارات التي لا تعرف المستحيل في ظل نهجها الإنساني الذي تسير عليه منذ تأسيسها. وقال الكعبي: «إننا على يقين بأن كل من يسكن هذه الأرض الطيبة يشعر بالمسؤولية تجاه العالم أجمع ولن يتردد في المشاركة والتطوع في هذه المرحلة من التجارب السريرية بهدف الوصول إلى نتائج مرضية آملين أن تكلل هذه التجارب بالنجاح لنحقق معاً انتصاراً ضد فيروس «كوفيد 19» ونسهم في إيجاد اللقاح لأجل الإنسانية».

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