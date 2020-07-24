7 مراكز و4 مستشفيات توفّر فحوص كورونا مجاناً في رأس الخيمة

المصدر: متابعة- قسم المحليات

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أعلن اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي، افتتاح 7 مراكز صحية و4 مستشفيات بالإضافة إلى الطب الوقائي والفرق الطبية المتنقلة ومدرسة الشيخ سعود الخيرية في منطقة المعيريض لإجراء فحوص مجانية لكورونا المستجد «كوفيد 19» لجميع المواطنين والمقيمين والعاملين في مختلف المنشآت التجارية والقطاعات الصناعية والإنشائية والمراكز التجارية ومتاجر المواد الغذائية وخدمات التوصيل .

الشارقة وأم القيوين

وفي السياق ذاته، وسّعت كل من الشارقة وأم القيوين نطاق تنفيذ فحوص الكشف المبكر عن إصابات فيروس كورونا «كوفيد 19» المستجد، حيث أوضحت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أنه تم توسيع نطاق تنفيذ فحوص الكشف المبكر لكورونا المستجد لتشمل موظفي حكومة الشارقة وأسرهم، كما باشرت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة المرحلة الثانية من فحوص كورونا المنزلية لكافة منتسبي الدائرة من كبار المواطنين، وكافة القاطنين معهم والقائمين على خدمتهم؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

الفجيرة

أكد محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة، أن التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تركز على وضع صحة وسلامة كل من يقطن في الإمارة سواءً المواطنين أو المقيمين، كأولوية قصوى وتحقيق أعلى مستويات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا المستجد من ضمن حملة وطنية ضخمة تبنتها الدولة بكل مؤسساتها للقضاء على فيروس كورونا المستجد.

عجمان

بدأت منطقة عجمان الطبية صباح أمس حملة فحوصات فيروس كورونا المستجد للسكان والعمالة في المؤسسات الخدمية والتجارية في إمارة عجمان مجانياً، وشهدت الحملة إقبالاً كبيراً من السكان والعمالة، وذلك بقاعة الأفراح «البيت المتوحد» في منطقة الحميدية.

وقال حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية لـ«البيان»: انطلقت صباح أمس حملة فحوصات «كورونا» المجانية لسكان عجمان في قاعة «البيت المتوحد» وأن إجراءات الفحوصات تسير بصورة سلسة وتستغرق ثلاث دقائق، لافتاً إلى أن الحملة تستهدف الجميع من أجل السيطرة على الوباء وضمن جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع لحماية صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

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