70 صنفاً من الرطب في مسابقة الظفرة للنخبة

المصدر: الظفرة - صبري صقر، منى خليفة

شهدت مسابقة الظفرة للنخبة، التي أقيمت في ختام فعاليات مهرجان ليوا للرطب، ظهور أكثر من 70 صنفاً مختلفاً من الرطب وسط مشاركة واسعة من مزارعي الظفرة.



وخصصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان لمسابقة الظفرة للنخبة 15 جائزة بقيمة 725 ألف درهم، ويشترط للمشاركة فيها التقدم بـ 20 مخرافة مختلفة من الرطب لا يقل وزن المخرافة عن 3 كيلو غرامات. وأعلنت اللجنة المنظمة نتائج مزاينة رطب الشيشي وأسفرت عن فوز سيف صياح سالم طماش المنصوري بالمركز الأول، وبالمركز الثاني محمد أحمد دمينة المنصوري، وبالثالث ميرة علي مرشد المرر.



وفي مزاينة رطب الفرض «شوط مفتوح»، فازت قماشة سيف بطي المزروعي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني سالم ملهي خلف عيسى المزروعي، والمركز الثالث روضة مبارك مسباح المرر. أما في مزاينة رطب الفرض «لمزارع العين»، فقد حصد المركز الأول سلطان سعيد محمد سلطان العرياني، وفي المركز الثاني مطر علي مفتاح محمد الشامسي، والمركز الثالث راشد سعيد محمد سلطان العرياني.



دعم



وأكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، أن مهرجان ليوا للرطب يسلط الضوء على تراثنا وتاريخنا في زراعة النخيل، مشيرة إلى أن المهرجان يظهر الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في دعم أصحاب المزارع المنتجة للنخيل والفاكهة. وأضافت أن هيئة البيئة بأبوظبي لها دور رئيسي في استدامة هذا القطاع الزراعي من خلال المحافظة على الموارد المائية الجوفية، وتوعية المزارعين بأهمية اتباع طرق مستدامة وأكثر كفاءة لاستخدام هذه المياه حتى نتمكن من المحافظة على هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة.



زيارة



وزارت لجنان التحكيم، المزارع المشاركة في مسابقة المزرعة النموذجية للتأكد من تطبيق المزارع لاشتراطات المشاركة والمتمثلة في مساحة المزرعة المراد المشاركة بها، وأن تشتمل المزرعة على النخيل وغيرها من الأشجار بالقدر الذي يتماشى مع مساحة الأرض، فيما تتمثل معايير التقييم في النظافة العامة للمزرعة، استخدام أساليب الري الحديثة الموفرة للمياه، الالتزام بالشروط والضوابط العامة لمكافحة الآفات الزراعية، أن تكون المزرعة محدَّدة بسُور وبوابة، بالإضافة إلى عدد من المتطلبات الأخرى مثل: توفير سكن ملائم للعمال، توفير أماكن تخزين للمنتجات الزراعية، توفير أماكن تخزين للمدخلات الزراعية (مثل المبيدات والأسمدة وخلافه)، توفير أماكن لمُخلَّفات المزرعة.



مشاركة



إلى ذلك، نظم مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير أمس محاضرة عن بعد بعنوان «التوعية العامة لمشاريع الجمع والنقل ومكافحة آفات الصحة العامة»، ألقتها فاطمة الهرمودي، ضابط أول توعية عامة في تدوير، وذلك ضمن فعاليات المهرجان. وأكدت الهرمودي على الدعم الدؤوب والمستدام الذي يقدمه مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير خلال المهرجان، من خلال جملة من الخدمات المتنوعة للعزب والمزارع، والإشراف على التدابير الصحية والسليمة، هذا بالإضافة إلى نشر ملصقات متعددة اللغة على المزارع لنشر التوعية بين العمال في كيفية التعامل مع مخلفات العزب والمزارع والمواد المرئية من فيديو وغيرها، و التوعية بالتدابير اللازمة والسليمة للتخلص من آفات الصحة العامة، هذا بالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه مهندسي آفات الصحة العامة في إرشاد أصحاب المزارع بعدم تكديس المخلفات والأخشاب والإطارات، التي تعتبر بؤرة لتكاثر آفات الصحة العامة كالقوارض، وفحص المنطقة وإعطاء نصائح للحفاظ على المزرعة.

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