«نسائية دبي» تختتم برنامج «روائع الإجازة» الافتراضي

المصدر: دبي - البيان

اختتمت أمس في مقر جمعية النهضة النسائية بدبي فعاليات برنامج «روائع الإجازة» الافتراضي الذي أقيم عن بعد من خلال تطبيق «Microsoft Teams» خلال الفترة.

وأوضحت الدكتورة فاطمة الفلاسي، المدير العام للجمعية، أن جمعية النهضة النسائية بدبي وبتوجيهات الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة الجمعية رئيس مجلس الإدارة، تحرص على تقديم البرامج والمبادرات التي تصقل خبرات الفتيات وإبداعاتهن في أجواء فنية تعزز هواياتهن وابتكاراتهن اليدوية والفكرية.

وأضافت الدكتورة الفلاسي أن برنامج «روائع الإجازة» الافتراضي مبادرة مشتركة بين عدة جهات تنظيمية، وهي مركز النهضة للفنون والمركز الديني الثقافي فرع حتا ومركز حور للفتيات، وأقيم تحت شعار «نتحدى لنصنع الإبداع» لتحقيق أهداف كريمة أبرزها استثمار أوقات الفراغ لدى الفتيات بأداء يومي انسجاماً مع الظروف الوقائية والعلمية.

وأشارت إلى أن أنشطة روائع الإجازة الافتراضي تنوعت إلى فعاليات محببة للفتيات ومنها فنون يدوية تجسد الأشغال اليدوية المبدعة والمحببة، إضافة إلى إعداد الطعام وفنونه وبرامج الخياطة والتطريز وبرامج توعوية وتثقيفية، من ضمنها برنامج إجازتي الصيفية، منجم المهارات، لغة الإشارة، وبرنامج «حب في الله».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز