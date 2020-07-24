مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النوويةيطلع على مستجدات «براكة»

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على آخر المستجدات الخاصة بالوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية، وناقش دور الهيئة الرقابي وبرنامج التفتيش الذي تقوم به أثناء مرحلة الاستعدادات للتشغيل والمتوقع بدايتها قريباً للوحدة الأولى لضمان تحقيق المتطلبات الرقابية كافة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد عن بعد واستعرض أداء الهيئة خلال الربع الثاني من هذا العام ومستجدات الخطة التشغيلية والمبادرات لهذا العام.

وأصدرت الهيئة في شهر فبراير الماضي رخصة التشغيل للوحدة الأولى لـ«براكة» لمدة 60 عاماً وتقوم بعمليات تفتيشية على مدار الساعة من خلال مفتشيها المقيمين في المحطة وإرسال مفتشين آخرين لضمان إتمام عمليات الاستعداد وفقاً للمتطلبات الرقابية.

تدابير

وناقش مجلس الإدارة تدابير تعزيز إجراءات الأمن النووي في المجال الصحي والتقنية الطبية، واستعرض مختلف الممارسات والخبرات المطبقة في دول أخرى في هذا المجال مثل فرنسا والسويد والنرويج واليابان والولايات المتحدة الأمريكية. كما ناقش الأعضاء خطة الهيئة في العام الحالي لتعزيز تعاونها الوطني والدولي مع مؤسسات ومنظمات وجهات رقابية نووية لدول أخرى.

وتهدف الهيئة من التعاون إلى التركيز على تبادل ونقل المعرفة في مجالات الأبحاث والدراسات وبناء الكوادر الفنية والمتخصصة الإماراتية.

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