«الفجيرة للموارد الطبيعية» تستعرض مشاريعها التنموية والاجتماعية

المصدر: الفجيرة- وام

استعرض مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية خلال اجتماعه الدوري، الذي عقد بحضور المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس الإدارة، المشاريع التنوية والمجتمعية، التي تنفذها وتدعمها المؤسسة.

وبارك محمد الأفخم وأعضاء مجلس الإدارة للقيادة الرشيدة بانطلاق مشروع «مسبار الأمل» بنجاح، والذي يُجسد طموح دولة الإمارات التي لا تعرف المستحيل، مُثمناً جهود المؤسسة في إنجاز الأعمال، وضمان استمرارية الإنتاجية خلال الفترة الماضية، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمتعاملين باعتبارهم على قائمة أولوياتها، مشيداً بجاهزية المؤسسة في مواجهة الأزمات وتجاوب موظفيها بتطبيق الحلول السريعة والمبتكرة لتخطي الأزمة.

واستعرض المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة المحاور المدرجة على جدول الأعمال والمتمثلة في تحديثات المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية 2021، بما يتماشى مع الظروف الراهنة، وتطوير خدمات المؤسسة، بما يواكب تطلّعات القيادة الرشيدة لمرحلة الاستعداد لمسيرة الخمسين عاماً المقبلة، والمشاريع الحالية والمستقبلية. واطّلع أعضاء مجلس الإدارة على الجهود المبذولة للمؤسسة مع شركائها الاستراتيجيين في تنفيذ برنامج التعقيم الوطني، ودليل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في بيئة العمل وكذلك الآلية المتّخذة في المؤسسة لضمان استمرارية أعمالها، بالتعاون مع الجهات المعنيّة في الفجيرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز