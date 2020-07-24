بلدية أبوظبي تطلق المرحلة 2 من مبادرة كسوة العيد

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي المرحلة الثانية من مبادرة كسوة العيد، تحت شعار «أنتم إشراقة عيدهم»، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والمخصص ريعها للأيتام والأسر المتعففة، والتي تستمر حتى عيد الأضحى المبارك، بهدف إدخال السعادة والسرور على قلوب أفراد هذه الفئات، بالتزامن مع العيد، وكذلك تزكية روح التكافل الاجتماعي في نفوس موظفي البلدية وأفراد المجتمع، وتعزيز التعاون بين البلدية والشركاء الاستراتيجيين.

وتعمل البلدية على تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، من خلال حساباتها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل مختلف تماماً عن المرحلة الأولى، حيث تعرض حلقات بعنوان «لايف الخير»، التي تستمر لمدة شهر، ويتم خلالها استضافة عدد من المشاهير في بث مباشر عبر حساب البلدية على «انستغرام»، في الساعة التاسعة من مساء كل الخميس.

وسجلت الحلقات عدداً كبيراً من المتابعين، الذين تفاعلوا مع موضوعها الخيري ومع الضيوف كذلك، حيث كان ضيف الحلقة الأولى الشاعر الإماراتي علي الخوار، وضيف الحلقة الثانية الفنان الكويتي طارق العلي، وتم تسليط الضوء على مبادرة البلدية، وتحفيز أفراد المجتمع على المشاركة فيها، بالإضافة إلى تناول مواضيع أخرى تتعلق بالضيوف.

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