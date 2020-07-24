«أبوظبي للسلامة الغذائية» تطلق 3 قنوات إرشادية عبر «تليغرام»

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ثلاث قنوات إرشادية عبر تطبيق «تليغرام» لتكون بمثابة منصة للمراسلة الفورية وتعزيز التواصل مع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وأصحاب المنشآت الغذائية والجمهور العام، وذلك في إطار جهودها للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة واستحداث قنوات تواصل جديدة تواكب التطور وتلبي احتياجات الجمهور.

وتعمل هذه القنوات بصورة تخصصية على تقديم النصح والإرشاد والمراسلة الفورية مع المتعاملين في قطاعات الهيئة الرئيسية الزراعة والثروة الحيوانية والسلامة الغذائية في إطار تخصيص قناة تخصصية في المجال الزراعي وأخرى للثروة الحيوانية، بينما خصصت القناة الثالثة للسلامة الغذائية.

وتقدم الهيئة عبر القنوات الثلاث محاضرات توعوية مسجلة، بالإضافة إلى برامج وفيديوهات إرشادية والنشرات والتوجيهات التي تهم أصحاب العلاقة، وجارٍ العمل على تفعيل القنوات للحوارات والمناقشات والرد على استفسارات وأسئلة المتابعين حول المواضيع التخصصية والتحديات التي تواجههم.

وقال الدكتور محمد الحمادي، مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع المتحدث الرسمي للهيئة، إن إطلاق قنوات «تليغرام» يهدف لتنمية وتطوير قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني وإنتاج وتداول الغذاء بإمارة أبوظبي.. مشيراً إلى أن تطبيق «تليغرام» يعد وسيلة فاعلة لتقديم معلومات تفصيلية وإرشادات مكتوبة ومسموعة ومرئية للمتعاملين والقائمين على ممارسة الأنشطة الزراعية والغذائية، بما يدعم مساعي الهيئة لتعزيز استدامة قطاع الزراعة واستخدام كافة وسائل التواصل مع مختلف شرائح المجتمع.

وحث الحمادي المتعاملين على الانضمام إلى قنوات التواصل عبر تطبيق «تليغرام»، داعياً المتعاملين إلى الاستفادة من محتواها.

يشار إلى أن الهيئة تحرص على نشر التوعية بين أفراد ومؤسسات المجتمع للمحافظة على استدامة قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية وتعزيز منظومة السلامة الغذائية.

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