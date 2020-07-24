عنود آل ناصر تكشف الجرائم بالإظهار الكيميائي

المصدر: دبي-البيان

تُعد مساعد خبير عنود عبد الرحمن آل ناصر، أول عنصر نسائي على مستوى الدولة تعمل في مجال الإظهار الكيميائي، وذلك في قسم الإظهار الكيميائي للبصمات بإدارة البصمات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، محققة نجاحات مستمرة، تمثلت بالمشاركة في حل العديد من القضايا، والانتقال إلى مسرح الجريمة لمعاينة الآثار وفحص العينات مع الفرق المختصة بالإدارة.

ويعتبر قسم الإظهار الكيميائي من الأقسام المهمة في حل القضايا، نظراً لأهمية العمل في هذا الجانب في مواقع الحوادث، وإظهار البصمات قبل وبعد معالجتها كيميائياً ورفع الآثار وتحريز العينات المراد معالجتها، وإعداد التقارير الكتابية والفنية، وهو جزء من عمل إدارة البصمات التي تختص بقراءة وتصنيف البصمات ومقارنتها مع البصمات المحفوظة لدى الإدارة، وإظهار البصمات غير المرئية من على الأسطح المختلفة في أماكن الحوادث.

وفي هذا الشأن، قال اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة: إن شرطة دبي تفخر بكادرها النسائي المتخصص عالي الكفاءة، وتحرص منذ وقت مبكر على تطوير إمكانياتها وقدراتها على أسس علمية باستمرار، بما فيها الاستثمار في العنصر البشري من الجنسين، وتدريبه ورفع كفاءته ليتمكن من القيام بالمهام المنوطة به، وفق أحدث الأساليب والممارسات العالمية المتبعة في المجال، وباستخدام أكثر الأنظمة تطوراً، بما يضمن توفير أعلى درجات الأمان في إمارة دبي.

بدورها قالت مساعد خبير آل ناصر: إنني سعيدة وفخورة كوني أول عنصر نسائي يعمل في قسم الإظهار الكيميائي، أعمل جنباً إلى جنب مع فريق عمل متميز وعالي الكفاءة في الإدارة، وإننا نقف صفاً واحداً ونعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المرجوة وحل القضايا التي نعمل عليها، وإن الدعم الكبير والاهتمام الذي يوليه معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وقيادات شرطة دبي، لكافة الموظفين من مختلف التخصصات، أثمر في جعل الإنجاز والتميز والعمل بجد واجتهاد أسلوب عمل يتبعه الجميع في المهام والأدوار التي يؤدونها.

وتعد آل ناصر إحدى المبتعثات من القيادة العامة لشرطة دبي، وحصلت على درجة البكالوريوس في الكيمياء من جامعة الشارقة، وشاركت في العديد من الدورات المتقدمة، منها التصوير الجنائي المتقدم الذي نظمته (FBI)، كما أنها عضو في فريق آيزو المختبرات، وقدمت محاضرات للطلبة المتدربين في قسم الإظهار الكيميائي، وشاركت في المؤتمر الدولي للحد من الجريمة.

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