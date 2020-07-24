ختام دورة «الترافع أمام مجلس القضاء الشرطي»

المصدر: دبي- البيان

شهد العميد أحمد عبدالله شهيل مدير عام مجلس القضاء الشرطي، في نادي ضباط شرطة دبي، ختام دورة «فنيات الترافع أمام مجلس القضاء الشرطي»، الأولى من نوعها على مستوى شرطة دبي، والتي نظمها المجلس بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب، وذلك بحضور العقيد الدكتور سعيد عبدالله المظلوم، مساعد المدير لشؤون الادعاء، والعقيد عادل علي السميطي، مساعد المدير لشؤون المجالس، والعقيد محمد عتيق ثاني، مدير إدارة مراكز التدريب في الإدارة العامة للتدريب، ومحاضر الدورة المستشار الدكتور فهد السبهان مؤسس مكتب السبهان للمحاماة والاستشارات القانونية، وعدد من الضباط، والمشاركين في الدورة، والذين بلغ عددهم 56 مشاركاً من مختلف الرتب.

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