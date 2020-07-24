عبد الله المري يدشّن دورية صديقة لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

دشّن معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، دورية شرطية صديقة لأصحاب الهمم، مزودة بكافة التجهيزات التقنية والخدمات الذكية التي تلبي احتياجات هذه الفئة، برفقة اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وحضور العميد يوسف عبدالله سالم العديدي مدير مركز شرطة القصيص رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد عبدالحليم الهاشمي نائب مدير المركز، والرائد خبير العنود السعدي رئيس مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع، وعدد من الضابط، ويأتي تدشين الدورية تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

واستمع معالي الفريق المري لشرح حول الدورية المُجهزة بأحدث أنواع المصاعد المتحركة التي تتسم بسلاسة الحركة في رفع الكرسي المتحرك إلى داخل الدورية، كما يتناسب المصعد مع حجم مختلف أنواع الكراسي المتحركة ومواصفاتها، حيث تم تصميمه للصعود إلى الدورية من الجهة الجانبية بناءً على طلب أصحاب الهمم.

وتحتوي الدورية على ميزة مهمة تخدم أصحاب الإعاقة السمعية، وتتمثل في سماعة ذكية يُمكن لسائق الدورية أن يتواصل ويتصل من خلالها مع السماعة التي يستخدمها صاحب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، وذلك عبر تقنية «البلوتوث»، وبالتالي التحدث معه بشكل مباشر وبسهولة كبيرة.

ويتوفر في الدورية الشرطية دليل إرشادي لتعامل رجال الشرطة مع أصحاب الهمم، يُقدم شرحاً حول كيفية تقديم الخدمات لهم، والطريقة المُثلى للتواصل معهم، بما يتناسب مع كل إعاقة، وكيفية شرح الخدمات الشرطية لهم بسهولة.

كما وفرت شرطة دبي في الدورية دفتر ملاحظات تُدرج فيه كافة المعلومات لكيفية التواصل مع فئة الصم، وتعريفهم بلغة الإشارة لسبب استيقافهم من قبل الدورية وبطريقة مُبسطة، فيما سيقود الدورية سائق متمكن من لغة الإشارة.

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