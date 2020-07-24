«سفراء السعادة» في محاكم دبي يتابع مهامه

المصدر: دبي ـ البيان

عقد فريق سفراء السعادة والإيجابية في محاكم دبي، اجتماعاً عن بُعد بنظام الاتصال المرئي بإشراف عبدالواحد كلداري مدير إدارة الموارد البشرية، وبرئاسة عائشة آل علي رئيس الفريق، وبحضور أعضاء الفريق، لمتابعة خطة عمل تنفيذ مهام الفريق، بناء على الوضع الراهن إثر جائحة كوفيد 19، بهدف مواصلة الجهود المتعلقة بنشر السعادة والإيجابية لجميع موظفي محاكم دبي. وأكد عبد الواحد كلداري على أهمية أن يتحلى أعضاء الفريق بالإيجابية، حيث تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة ومهمة في نشر السعادة والإيجابية لمن حولهم، مؤكداً أن السعادة هي الغاية التي يسعى إليها كل فرد، ولا تتحقق السعادة من فراغ ولا تأتي من دون جهد بل لابد من الإعداد والتخطيط لها، لأن السعادة في بيئة العمل تعتبر المفتاح المحفز لنجاح الموظف . كما عرضت عائشة آل علي رئيس فريق سفراء السعادة والإيجابية في محاكم دبي، الخطة التشغيلية وأهم المبادرات التي تم تنفيذها والخطط المتبقية على أن يتم مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية في تنفيذها .

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