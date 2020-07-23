النيابة العامة تتخذ الإجراءات القانونية ضد 102 شخص لتغييرهم بيانات رسالة فحص "كوفيد19"

المصدر: الباين الإلكتروني

صرح سالم الزعابي القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والازمات والكوارث، والمتحدث الرسمى باسمها، بأنه في إطار الجهود التي تبذلها سلطات الدولة لمكافحة مرض كورونا المستجد " كوفيد 19 " والحد من انتشاره ومتابعة التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات التي قررتها الجهات المختصة، أحالت القيادة العامة لشرطة ابو ظبى 102 شخص من جنسيات مختلفة إلى نيابة الطوارئ والازمات والكوارث لقيامهم بتغيير بيانات رسالة نتيجة فحص "كوفيد19" بغرض محاولة دخول إمارة أبوظبي.وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بتوقيفهم وتحرير محاضر بالمخالفة التي ارتكبوها.

وأضاف أن النيابة العامة، تهيب بالجمهور الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من لا يلتزم بالتدابير والإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار مرض" كوفيد 19 ، " حرصا على حماية صحة وسلامة أفراد مجتمع الإمارات ودعم الجهود الحكومية في الدولة لاحتواء تداعيات جائحة " كوفيد 19 " على مختلف جوانب الحياة الصحية والاقتصادية والإجتماعية.

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