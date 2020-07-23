شرطة دبي تدشن دورية صديقة لأصحاب الهمم

المصدر: وام

دشن معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، دورية شرطية صديقة لأصحاب الهمم مزودة بكل التجهيزات التقنية والخدمات الذكية التي تلبي احتياجات هذه الفئة، تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

واستمع معالي الفريق المري لشرح عن الدورية المُجهزة بأحدث أنواع المصاعد المتحركة التي تتسم بسلاسة الحركة في رفع الكرسي المتحرك إلى داخل الدورية، ويتناسب المصعد مع حجم مختلف أنواع الكراسي المتحركة ومواصفاتها، حيث تم تصميمه للصعود إلى الدورية من الجهة الجانبية بناءً على طلب أصحاب الهمم.

وتحتوي الدورية على ميزة مهمة تخدم أصحاب الإعاقة السمعية، وتتمثل في سماعة ذكية يُمكن لسائق الدورية أن يتواصل ويتصل من خلالها مع السماعة التي يستخدمها أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، وذلك عبر تقنية "البلوتوث"، وبالتالي التحدث معهم بشكل مباشر وبسهولة كبيرة.

ويتوافر في الدورية الشرطية دليل إرشادي لتعامل رجال الشرطة مع أصحاب الهمم، يُقدم شرحاً عن كيفية تقديم الخدمات لهم، والطريقة المُثلى للتواصل معهم، بما يتناسب مع كل إعاقة، وكيفية شرح الخدمات الشرطية لهم بسهولة.

ووفرت شرطة دبي في الدورية دفتر ملاحظات تُدرج فيه كل المعلومات لكيفية التواصل مع فئة الصم، وتعريفهم بلغة الإشارة لسبب استيقافهم من قبل الدورية وبطريقة مُبسطة، فيما سيقود الدورية سائق متمكن من لغة الإشارة.

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