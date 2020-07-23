الإمارات تعيد 73 من مواطنيها ومرافقيهم إلى أرض الوطن سالمين

المصدر: وام

تولي الإمارات العربية المتحدة الأولوية القصوى للم شمل أفراد العائلات الإماراتية الذين تباعدوا نتيجة تعليق بعض الرحلات الجوية والإغلاق الجزئي لمطارات بعض الدول بسبب التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتواصل دولة الإمارات اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان عودة رعاياها إلى عائلاتهم في الدولة حيث قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بعملية إجلاء جوية لمواطني الدولة ومرافقيهم من دولة قطر عبر دولة الكويت وصولا إلى دولة الإمارات والذين بلغ عددهم 41 مواطنا إماراتيا و32 مرافقا.. وشملت عملية الإجلاء الحالات الإنسانية وكبار السن والحوامل وذوي الأمراض المزمنة.

وثمن خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي تعاون دولة الكويت الشقيقة و جهودها المقدرة في إتمام عملية الإجلاء لمواطني دولة الإمارات على متن الخطوط الجوية الكويتية.. وأكد حرص ومتابعة قيادة وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سير العمل على أكمل وجه وذلك لضمان سلامة مواطني الدولة وصحتهم.

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