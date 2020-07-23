جامعة عجمان تقدم خصومات لحاملي "إسعاد"

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

أعلنت جامعة عجمان عن تقديم خصومات للطلبة الحاليين والطلبة الجدد الذين يحملون (بطاقة إسعاد)، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لجامعة عجمان في دعم شركائها وتمكين كافة شرائح المجتمع من مواصلة تحصيلهم العلمي.

واكد الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة: "إن جامعة عجمان تعمل باستمرار على بناء علاقات استراتيجية مع مختلف المؤسسات، وتسعى للتعاون معها بهدف توفير كافة التسهيلات للطلبة ومساعدتهم في مسيرتهم الأكاديمية".

من جانبه، ثمن زكريا سيف، عضو قطاع التعليم في لجنة بطاقة إسعاد دور إدارة جامعة عجمان على تعاونهم في إتمام هذا الاتفاق.

وأشار إلى أن لجنة بطاقة إسعاد على ثقة بأن علاقتها مع القائمين على هذا الصرح العلمي العريق سوف يُسهم في تقديم المزيد من الخدمات المميزة لحاملي بطاقة إسعاد وبما يحقق هدفنا المنشود في إسعادهم.

20 %

جدير بالذكر أن الجامعة ستقدم خصما مقداره 20% للطلبة الجدد الملتحقين في مختلف البرامج الأكاديمية عدا الطبية منها، كما ستقدم خصما مقداره 10% للطلبة الحاليين، ويستمر الخصم طيلة فترة الدراسة شريطة الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 3. وسيستفيد من الخصومات أقارب حاملي البطاقة من الدرجة الأولى.

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