شرطة أبوظبي تطلق ميثاق إسعاد المتعاملين المحدث

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ميثاق إسعاد المتعاملين المحدث والذي يأتي مواكبة للمتطلبات الحكومية وتجسيداً لتوجيهات القيادة الحكيمة بتقديم خدمات متميزة تفوق توقعات المتعاملين.

وأكدت إدارة خدمة وإسعاد المتعاملين بمركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي الحرص على مضاعفة الجهود لتوفير كافة الوسائل والموارد التي تسهم في إسعاد المتعاملين وتوطيد جسور التواصل بين القيادة والجمهور. وتنفيذ توجهات الحكومة برفع معايير التنافسية والتميز إلى مستويات تتماشى مع المعايير العالمية.

وذكرت أن الميثاق يبين حقوق وواجبات المتعاملين تجاه القيادة فيما يتعلق بالسرعة في الأداء واللباقة في التعامل والمهنية العالية في توفير الخدمات وتم اعداده وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وتبني مفاهيم التميز في خدمة واسعاد المتعاملين.

وأوضحت أن معايير الميثاق المحدث التي سيوفرها موظفي القيادة تشمل الشفافية والاحترام والخصوصية والمهنية العالية في إنجاز المعاملات من خلال فريق عمل على درجة عالية من الكفاءة والخبرة حيث يقوم بالاستجابة للطلبات دون تأخير وتوفير معلومات دقيقة وفقاً لإجراءات سليمة.

ويتضمن الميثاق مسؤوليات على المتعامل يتوجب مراعاتها عند التعامل مع موظفي القيادة المختصين بتقديم الخدمات وأبرزها أن يكون لبقا في التعامل وحريصاً على توفير كافة المتطلبات للحصول على الخدمة والإسهام في تطوير الخدمات والتغذية الراجعة.

ويلتزم موظفي تقديم الخدمات في مراكز إسعاد المتعاملين وفقا للميثاق بتقديم الخدمة المتميزة عالية الجودة والمبتكرة إلى جانب اعتزازه بأداء الواجب في اسعاد المتعاملين على أكمل وجه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز