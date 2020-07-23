خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة.

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