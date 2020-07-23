رفع السعة الاستيعابية للمساجد إلى 50 % وإقامة صلاة عيد الأضحى في المنازل

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت حكومة الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية التي أجرتها، أمس، في أبوظبي، عن رفع السعة الاستيعابية للمساجد لتصبح 50 % اعتباراً من 3 أغسطس المقبل، كما أفصحت عن إقامة صلاة عيد الأضحى في المنازل وبث التكبيرات من خلال الوسائل المرئية والمسموعة. وكشفت الإحاطة عن تسجيل 390 حالة شفاء جديدة من فيروس «كورونا»، ليتجاوز عدد حالات الشفاء في الدولة حاجز 50 ألف متعاف، حيث ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 50354 حالة.

وذكرت حكومة الإمارات، خلال إحاطتها الإعلامية، أن معدل التكاثر الأساسي لفيروس «كورونا» في الدولة يصل إلى 0.74 أي أقل من 1، وهو ما يعكس مدى كفاءة القطاع الصحي وتمكنه من الحد من الفيروس والقدرة على كسر سلسلة انتقال العدوى، بالإضافة إلى كفاءة السياسات والإجراءات المتخذة.

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