حمدان بن محمد: محمد بن راشد وجّه بجعل دبي من أذكى مدن العالم

المصدر: دبي ـ البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجّه بجعل دبي من أذكى مدن العالم. وقال سموه إن دبي خلال مسيرتها لبناء المستقبل، وضعت الأمن الإلكتروني في صدارة أولوياتها، وركزت على الارتقاء بمعايير جودة البنية التحتية الإلكترونية لتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مخاطر الفضاء الإلكتروني، لافتاً إلى أن حماية حدودنا الإلكترونية لا تقل أهمية عن حماية حدودنا البرية والبحرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه سموه، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وضم 60 مسؤولاً من مختلف الجهات الحكومية في إمارة دبي.

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