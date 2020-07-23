سقوط أمطار غزيرة على أبوظبي والعين مصحوبة برياح نشطة

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

شهدت ضواحي مدينة أبوظبي وبعض مناطق مدينة العين سقوط أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة ومصحوبة برياح نشطة إلى قوية أحياناً، أثر تأثر الدولة بمنخفض جوي سطحي من الجنوب صاحبه امتداد منخفض جوي علوي من الجنوب الشرقي، واللذين أديا إلى تدفق الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة بتجاه الدولة وتكوّن السحب، والتي تحولت إلى سحب ركامية على المنطقة الغربية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل لـ«البيان»، أن السحب بدأت التكوّن على مدينة العين وامتدت حتى وصلت إلى ضواحي مدينة أبوظبي، وأدت إلى سقوط أمطار مختلفة الشدة وصاحبها رياح نشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها في بعض المناطق.

وأشار المركز إلى أن سقوط الأمطار ساهم في انخفاض درجات الحرارة خلال فترة سقوط الأمطار ومرور السحب الركامية، حيث تراوح الانخفاض ما بين 7 إلى 10 درجات.

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