ترسية أعمال البنية التحتية لـ«جنوب الرياض» بـ5.83 مليارات

المصدر: أبوظبي - البيان

ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرامية إلى بناء مجتمع سكني عصري يراعي أعلى معايير الاستدامة، ويرفع مستوى حياة المواطنين.. أعلنت شركة «مُدن العقارية» إحدى الشركات التابعة لـ«القابضة» (ADQ)، والمُتخصصة في تنمية وتطوير المشاريع العقارية والسياحية والإسكانية في الإمارة، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، ترسية أعمال البنية التحتية للمرحلتين الثالثة والرابعة لمشروع جنوب مدينة الرياض، بتكلفة 1.93 مليار درهم، وبذلك تكون الشركة قد أنهت ترسية كافة أعمال البنية التحتية في جنوب المدينة بتكلفة 5.83 مليارات درهم.

وتبدأ أعمال البنية التحتية للمرحلتين الثالثة والرابعة خلال العام الجاري 2020، وعلى مساحة 15 مليوناً و800 ألف متر مربع، حيث ستغطي المرحلة الثالثة مساحة 6 ملايين و153 ألف متر مربع، والرابعة 9 ملايين و647 ألف متر مربع، وتعادل مساحة المرحلتين 45% من المساحة الإجمالية للمشروع.

وقال جبر محمد غانم السويدي، مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: يأتي مشروع جنوب مدينة الرياض تماشياً مع جهود القيادة الرشيدة الرامية إلى توفير الحياة الكريمة والاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، فضلاً عن إسعادهم وتوفير سبل العيش الرغيد لهم، حيث يعد المشروع من أهم المشاريع الإسكانية في إمارة أبوظبي، وسيسهم في تطوير قطاع الإسكان في الإمارة.

وأضاف السويدي: نتطلع من خلال تعاوننا مع شركة مُدن العقارية في تنفيذ مشروع جنوب مدينة الرياض إلى تعزيز مساهمتنا في تنمية المشاريع الإسكانية وإرساء بنية تحتية تتمتع بأعلى معايير الجودة العالمية لبناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، تواكب أهداف خطة أبوظبي المستقبلية لضمان حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.

استكمال

من جانبه قال عبد الله الساهي، رئيس مجلس إدارة شركة مُدن العقارية: يسرنا الإعلان عن استكمال ترسية كافة أعمال البنية التحتية في مشروع جنوب مدينة الرياض الذي سيعتبر أحد أهم المشاريع الإسكانية في إمارة أبوظبي، والذي تسهم «مُدن» من خلاله بهدف رفع مستوى حياة المواطنين ضمن مجتمع تسوده الألفة وتغمره السعادة، حيث سيوفر المشروع لسكانه خيارات مثالية للعيش إلى جانب مجموعة متكاملة من المرافق المجتمعية الشاملة التي تلبي كافة احتياجاتهم.

وأضاف الساهي: نعمل في شركة «مُدن» على تنفيذ أعمال المراحل الخمس للمشروع وفق خطة زمنية مدروسة لكل مرحلة، ويعكس المشروع التزامنا بالعمل على تطوير المشاريع الإسكانية المتكاملة في إمارة أبوظبي وبما ينسجم مع الرؤية المستقبلية للإمارة، ونتطلع إلى استكمال كافة أعمال المشروع في الأعوام الثلاثة المقبلة مع مراعاة تطبيق أعلى المعايير.

بدوره أكد بشير خلفان المحيربي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، أهمية تعزيز سبل التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ المشاريع التي تسهم في ترسيخ الدور الريادي الذي تقوم به إمارة أبوظبي لتطوير قطاع الإسكان وتوفير مجتمعات سكنية مترابطة ومتنوعة ومستدامة للأسرة الإماراتية، وبما يتماشى مع أهداف خطة أبوظبي في توفير المسكن الملائم والمستدام.

وقال المحيربي إن المشروع ينسجم مع جهود الهيئة الرامية إلى إسعاد المواطنين من خلال تطوير المجتمعات السكنية التي توفر لهم نخبة من الخيارات المتنوعة التي تلبي مختلف التطلعات والأذواق وتضمن حصولهم على حياة اجتماعية مستقرة.

استراتيجية

ويأتي مشروع جنوب مدينة الرياض تماشياً مع استراتيجية حكومة أبوظبي في بناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، تضم أحياء سكنية بكثافات مدروسة تتماشى مع احتياجات ومتطلبات المواطنين والمقيمين، إضافة إلى مجموعة متكاملة من المرافق المجتمعية من بينها المنتزهات والمدارس والمتاجر والمساجد والمراكز الطبية والمراكز المجتمعية.

وتشمل أعمال البنية التحتية في المرحلتين الثالثة والرابعة إنشاء طرق داخلية وخارجية وأنظمة إنارة وشبكة المياه والصرف الصحي وأنظمة خفض منسوب المياه الجوفية وصرف مياه الأمطار، إضافة إلى أنظمة مكافحة الحريق وأنظمة مراقبة المرور والكهرباء وغيرها، وجرى ترسية أعمال البنية التحتية في المرحلتين على شركتي ترايستر للهندسة والبناء و(نورول).

وستخدم أعمال البنية التحتية في المرحلتين 5438 قطعة أرض سكنية، و5326 فيلا، و112 تاون هاوس، و7 مدارس، و4 حضانات، ومستشفى و6 عيادات طبية، و30 مسجداً، ومركزاً للدفاع المدني، و3 محطات وقود، ومرفقين حكوميين، و11 مركزاً للخدمات الاجتماعية، و24 قطعة أرض تجارية.

5 مراحل

سيضم مشروع جنوب مدينة الرياض عند الانتهاء من مراحله الخمس 14 ألفاً و765 قطعة أرض سكنية، و12 ألفاً و896 فيلا و1869 تاون هاوس، و18 مدرسة، وجامعتين، ومستشفى و12 عيادة طبية، و84 مسجداً، و5 مراكز دفاع مدني، و9 محطات وقود، و9 مرافق حكومية، و26 مركزاً للخدمات الاجتماعية، و133 قطعة أرض تجارية.

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