زكي نسيبة يبحث مع السفير الكوبي تعزيز العلاقات

المصدر: أبوظبي - وام

بحث معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، مع روبيرتو بلانكو دومينغيز سفير جمهورية كوبا لدى الدولة - خلال الاجتماع الافتراضي أمس - سبل تعزيز علاقات التعاون الثقافي والفني بين البلدين الصديقين.

وقال معاليه: إن دولة الإمارات تحرص على توسيع نطاق التعاون الثقافي مع العديد من دول العالم، لأنها تؤمن بأن الثقافة هي جسر التعاون الحقيقي بين الشعوب والحضارات.

من جانبه هنأ السفير الكوبي الدولة على إطلاق مسبار الأمل بنجاح إلى المريخ، ووصفه بأنه إنجاز تاريخي يسجل لقيادة وشعب دولة الإمارات وللأمة العربية. وأكد السفير أن الجانب الكوبي على استعداد لتعزيز التعاون الثقافي مع دولة الإمارات، منوهاً بأهمية إقامة معارض فنية وثقافية متخصصة، سواء في دولة الإمارات أو في جمهورية كوبا.. مشيراً إلى إمكانية التنسيق للتعاون الأكاديمي والعلمي مع جامعة هافانا.

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